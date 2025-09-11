Warum das Stadt- und Bergbaumuseum Staßfurt besuchen? „Weil es einen schönen Sonntag bietet“, sagt der Chef. Was das Haus nicht nur am Denkmaltag interessant macht.

Modelle, Malerei und Mekka für Kinder - Denkmaltag in Staßfurt

Jasmin Denkewitz präpariert eine Vitrine zu ihrer Sonderausstellung „Modellbahnlandschaft Staßfurt“, die anlässlich des Tages des offenen Denkmals am Sonntag mit weiteren Sonderschauen erstmals präsentiert wird.

Staßfurt. - Wie schwierig muss es sein, als Museum immer wieder für neues Interesse bei Besuchern zu sorgen? Einer, der das kann, ist Michael Scholl. Der Leiter des Stadt- und Bergbaumuseums Staßfurt weiß seit zig Jahren mit wechselnden Sonderausstellungen immer wieder auch für neue Besucher zu sorgen.