Warum das Stadt- und Bergbaumuseum Staßfurt besuchen? „Weil es einen schönen Sonntag bietet“, sagt der Chef. Was das Haus nicht nur am Denkmaltag interessant macht.

Von Falk Rockmann 11.09.2025, 18:05
Jasmin Denkewitz präpariert eine Vitrine zu ihrer Sonderausstellung „Modellbahnlandschaft Staßfurt“, die anlässlich des Tages des offenen Denkmals am Sonntag mit weiteren Sonderschauen erstmals präsentiert wird.
Jasmin Denkewitz präpariert eine Vitrine zu ihrer Sonderausstellung „Modellbahnlandschaft Staßfurt“, die anlässlich des Tages des offenen Denkmals am Sonntag mit weiteren Sonderschauen erstmals präsentiert wird. Michael Scholl

Staßfurt. - Wie schwierig muss es sein, als Museum immer wieder für neues Interesse bei Besuchern zu sorgen? Einer, der das kann, ist Michael Scholl. Der Leiter des Stadt- und Bergbaumuseums Staßfurt weiß seit zig Jahren mit wechselnden Sonderausstellungen immer wieder auch für neue Besucher zu sorgen.