In Staßfurt hat Modemacher Vicente Berlin einst das DDR-Internat besucht, heute lebt er zwischen Laufsteg und Schreibmaschine. „Ich war einer von denen“, sagt er.

Staßfurt - Vicente Berlins Geschichte beginnt fernab des Laufstegs, auf dem der Mann der Mode heute unterwegs ist. Aus dem afrikanischen Mosambik stammend, wächst er in Staßfurt, auf einem Internat alter DDR-Schule, auf – in einem Land, das ihm damals irgendwie fremd erscheint, in dem er für sich keine Zukunft sieht. Über den Verbleib seiner Eltern weiß er nichts, zurück nach Mosambik möchte er nicht. So entdeckt er in Staßfurt, im Alter von zwölf Jahren, die Mode. Als sein Ausdruck von Freiheit. Als der Beginn seines Abschieds.