Müllentsorgung Müll: Ärger bei Austausch der Altglas-Container am Kaufland in Staßfurt

Die neuen Altglascontainer in der Hecklinger Straße in Staßfurt stehen auf einem Hügel am Radweg und sind schlecht zu erreichen. Der Betreiber versichert, dass das nur vorübergehend so ist.