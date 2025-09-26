Einzelhandel im Harz Einkaufen ohne Öffnungszeiten: Wernigerode plant einen 24/7-Supermarkt
Rund um die Uhr einkaufen in Wernigerode – bald könnte das Realität werden. Die Stadtverwaltung steht im Kontakt mit einem Start-up, das genau das ermöglichen will. Das neue Konzept soll Einheimische wie Urlauber ansprechen und eine schon lange offene Versorgungslücke in einem Stadtteil füllen.
Aktualisiert: 26.09.2025, 13:39
Wernigerode. - Urlauber, die an einem Sonn- oder Feiertag in Wernigerode anreisen, stehen vor demselben Problem wie viele Schichtarbeiter: Wenn sie darauf angewiesen sind, haben längst alle Supermärkte im Stadtgebiet geschlossen. Doch das könnte sich bald ändern, kündigt Wernigerodes Baudezernent Immo Kramer an.