Staßfurt/Bernburg - Zweieinhalb bis drei Stunden soll das Gespräch hinter verschlossenen Türen gedauert haben. Die Gesprächsatmosphäre: Sachlich, klar und eindeutig. Emotionen sollen in so mancher spitzer Frage mitgeschwungen sein, aber laut war es wohl nie. Am Montagnachmittag hatte Landrat Markus Bauer (SPD) den Krankenhausträger Ameos und die fünf Fraktionsvorsitzenden des Kreistags ins Landratsamt eingeladen, um die Situation im Bernburger Krankenhaus zu besprechen, die ja auch Auswirkungen auf die anderen Ameos-Standorte im Salzlandkreis in Aschersleben, Schönebeck und Staßfurt hat. Die Stationen für Chirurgie und Innere Medizin werden in Bernburg geschlossen, es wird sich auf die Neurologie und Orthopädie spezialisiert. Die Notaufnahme soll am 2. April geschlossen und nur noch für neurologische Notfälle wie Schlaganfälle vorgehalten werden.