Nach Ruhestörungen in Staßfurt: Lösung für Probleme am Sperlingsberg in Sicht

In der Weihnachtszeit wirkt der Sperlingsberg mit seinem beleuchteten Weihnachtsbaum sehr besinnlich und einladend. Im Sommer gab es aber an dem Platz in der Innenstadt immer wieder Probleme mit Jugendlichen vor Ort.

Staßfurt - Jung und voller Tatendrang zu sein, ist in Staßfurt nicht so leicht. Keine echten Bars, keine Clubs und Jugendclubs, die nicht so lange oder gar nicht offen sind: Wo trifft man sich da? Wie amüsiert man sich da? Seit zwei bis drei Jahren treffen sich manchmal 30 bis 40 Jugendliche am Sperlingsberg an der Steinstraße mitten in der Innenstadt. Das führte in diesem Sommer zu Auseinandersetzungen mit Anwohnern, die direkt am Platz wohnen. Zu laut, zu viel Dreck: Nicht nur einmal kamen Polizei oder Ordnungsamt vorbei. Das Problem blieb.