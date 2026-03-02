weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Staßfurt
    4. >

  4. Leukämie-Fall Alessia: Nach Stammzellspende auf dem Weg der Genesung

Leukämie-Fall Alessia Nach Stammzellspende auf dem Weg der Genesung

Im Mai stellte man der ein halbes Jahr alten Alessia die Diagnose Blutkrebs. Die Suche nach Stammzellspendern dauerte an. Nun stehen sieben Jahre der Heilung bevor.

Von Tobias Winkler 02.03.2026, 18:00
Alessia (1 Jahr und 3 Monate) mit Mutter Sarah Vetterlau (27), Dirk Schulze (60, „Blaue Nase hilft“) und den Geschwistern, Noah (3) und Aaliyah (4).
Alessia (1 Jahr und 3 Monate) mit Mutter Sarah Vetterlau (27), Dirk Schulze (60, „Blaue Nase hilft“) und den Geschwistern, Noah (3) und Aaliyah (4). Foto: Tobias Winkler

Staßfurt - Den Erfahrungswerten nach lief die Zeit für eine erfolgversprechende Stammzellspende gerade ab – da ruft ein Arzt der Universitätsmedizin Halle an: Man habe einen passenden Spender für Alessia gefunden. In Brandenburg. Rund sechs Wochen vergehen, dreimal sagt der Hoffnungsträger ab. Aus Krankheitsgründen. Am 30. Oktober, ein Donnerstag, erhält die zu diesem Zeitpunkt nahezu ein Jahr, 354 Tage, alte, an Leukämie erkrankte Staßfurterin die Stammzellen. Die Transplantation, sie glückt.