Im Mai stellte man der ein halbes Jahr alten Alessia die Diagnose Blutkrebs. Die Suche nach Stammzellspendern dauerte an. Nun stehen sieben Jahre der Heilung bevor.

Alessia (1 Jahr und 3 Monate) mit Mutter Sarah Vetterlau (27), Dirk Schulze (60, „Blaue Nase hilft“) und den Geschwistern, Noah (3) und Aaliyah (4).

Staßfurt - Den Erfahrungswerten nach lief die Zeit für eine erfolgversprechende Stammzellspende gerade ab – da ruft ein Arzt der Universitätsmedizin Halle an: Man habe einen passenden Spender für Alessia gefunden. In Brandenburg. Rund sechs Wochen vergehen, dreimal sagt der Hoffnungsträger ab. Aus Krankheitsgründen. Am 30. Oktober, ein Donnerstag, erhält die zu diesem Zeitpunkt nahezu ein Jahr, 354 Tage, alte, an Leukämie erkrankte Staßfurterin die Stammzellen. Die Transplantation, sie glückt.