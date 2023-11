Zwei Staßfurterinnen fühlen sich durch Nachbarn terrorisiert und zu wenig unterstützt von Vermieter und Polizei. Wie sich Betroffene in solchen Fällen verhalten sollten und können.

Familie in Staßfurt wird von Nachbarn terrorisiert: Keine Hilfe von Vermietung oder Polizei

Was kann ich beim Streit in der Nachbarschaft tun?

Staßfurt - Am Anfang war alles gut. Die zwei Frauen, die im gleichen Haus wohnen, hatten sich zuerst gut verstanden. Die eine kaufte der anderen eine Küche ab, half so bei der Einrichtung. Man traf sich zum Kaffee, unterhielt sich. Nachbarschaftliche Beziehungen können erfüllend sein. Das ist nun mehr als zwei Jahre her.