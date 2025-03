Der Vorsitzende des Vereins Pegasus, Michael Hauschild, engagiert sich gemeinsam mit der Wohnungsbaugesellschaft Staßfurt in Staßfurt-Nord. In der Projektwerkstatt des Vereins LAG Börde, Bode, Auen in Groß Börnecke stellte er ein neues Projekt vor.

Hecklingen/Egeln/Staßfurt. - Der Verein LAG Börde, Bode, Börde, Auen, der sich um Fördermittel aus den EU-Kassen für Investitionen in den Städten Staßfurt und Hecklingen sowie in den Mitgliedsorten der Verbandsgemeinde Egelner Mulde kümmert, hält einen weiteren Projektaufruf für neue Vorhaben ohne eine Budgetierung der Fördermittel für sinnvoll. Dafür haben sich die Mitglieder in einer Versammlung im Dorfgemeinschaftshaus in Groß Börnecke ausgesprochen. Die Lokale Entwicklungsstrategie des Vereins sieht eigentlich nur einen Stichtag pro Jahr vor.