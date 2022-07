Neue Bootsanlagestellen an Bode und Saale im Salzlandkreis

Fast genau ein Jahr ist es her, als an der Bode der Startschuss für die Bootsanleger fiel. Nun plant der Salzlandkreis ein ähnliches Projekt an der Saale. Wenn die Fördermittel fließen, entstehen 2024 zwischen Calbe und Können sieben Anlegestellen.

Staßfurt/Schönebeck - Cooler Sport an heißen Sommertagen? Einfach in ein Boot steigen und paddeln. Entweder ganz entspannt in nahezu unberührter Natur auf der Bode. Oder durchaus auch etwas schneller auf Saale und Elbe. Durch den Salzlandkreis ziehen sich mehrere Flüsse, auf denen Einheimische und Touristen gleichermaßen gern unterwegs sind. Was fehlt, sind genügend Anlegestellen. Nicht nur für Kanus, auch für Motor- und Hausboote. Das soll sich ändern.