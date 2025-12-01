Ex-Bürgermeister erinnert sich: Vor neuneinhalb Jahren begann der Kampf um den neuen Norma-Markt in Güsten. Im Vergleich zum alten ist jetzt doppelt so viel Platz.

Viel mehr Platz – für Ware wie für die Kunden und Mitarbeiter – bietet der neue Norma-Markt in Güsten.

Güsten/Nienburg. - Eng war gestern – zumindest im Markt. Zeitweise mussten Autofahrer noch aufpassen, weil es auf dem neuen Parkplatz mit 75 Stellflächen zuging wie an einem Bienenstock. Der neue Norma-Markt lockte am Montag seit 7 Uhr Kundenschwärme aus Nah und Fern nach Güsten an die Bernburger Straße – auch aus Staßfurt oder Bernburg.