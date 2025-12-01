weather wolkig
Wernigerode meldet überraschende Zahlen: Die Rücklage wächst auf 16 Millionen Euro, obwohl die Stadt zuletzt Millionenlöcher im Haushalt stopfen musste. Mehr Gewerbesteuer und geringere Ausgaben in der Vergangenheit sorgen jetzt für Entlastung – OB Tobias Kascha mahnt dennoch zur Vorsicht.

Von Ivonne Sielaff 01.12.2025, 18:15
Seit Jahren steht Wernigerode finanziell gesehen mit dem Rücken zur Wand.
Wernigerode - Die vergangenen Jahre waren für Wernigerode aus finanzieller Sicht schwierig. Millionenlöcher im Haushalt, geschrumpfte Rücklagen, die Harz-Stadt war zum Sparen gezwungen. Jetzt gibt es gute Nachrichten.