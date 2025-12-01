weather wolkig
Die Finanzen der Stadt Zerbst sehen nicht schlecht aus: Es soll gebaut, saniert oder neu angeschaft werden, darunter Brücken, am Kloster, ein Bahnhofs-WC und auch einiges für die Feuerwehr. Wo und was ganz konkret lesen Sie hier.

Von Thomas Kirchner 01.12.2025, 18:15
Allein 670.000 Euro investiert die Stadt 2026 in einen neuen Hubsteiger für die Zerbster Feuerwehr.
Zerbst - Auf den ersten Blick geht es um Brücken, das Kloster, die Feuerwehren und ein stilles Örtchen am Bahnhof - auf den zweiten Blick geht es auch um Chancen und Verantwortung. Die Rede ist von der Finanzplanung der Stadt Zerbst - für jetzt, aber vor allem auch die in der Zukunft.