Spielplätze in der Börde Spielplatzoffensive: Glückliche Kinder können sich in den Ortsteilen der Einheitsgemeinde Wanzleben so richtig austoben
In der Einheitsgemeinde Wanzleben sind in den zurückliegenden Wochen und Monaten etliche Spielplätze modernisiert worden.
01.12.2025, 18:09
Wanzleben - Kinder stehen in der Stadt Wanzleben-Börde voll im Fokus. Für sie wird einiges getan. Das ist ein wichtiger Bestandteil, um die Lebensqualität für Familien zu steigern. Wie drückt sich das für die Bürger aus?