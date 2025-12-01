weather wolkig
Spielplätze in der Börde Spielplatzoffensive: Glückliche Kinder können sich in den Ortsteilen der Einheitsgemeinde Wanzleben so richtig austoben

In der Einheitsgemeinde Wanzleben sind in den zurückliegenden Wochen und Monaten etliche Spielplätze modernisiert worden.

Von Christian Besecke 01.12.2025, 18:09
Bei der Eröffnung des Spielplatzes in Klein Wanzleben probierten Lokalpolitiker und Kinder die Spielgeräte aus.
Wanzleben - Kinder stehen in der Stadt Wanzleben-Börde voll im Fokus. Für sie wird einiges getan. Das ist ein wichtiger Bestandteil, um die Lebensqualität für Familien zu steigern. Wie drückt sich das für die Bürger aus?