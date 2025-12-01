In der Einheitsgemeinde Wanzleben sind in den zurückliegenden Wochen und Monaten etliche Spielplätze modernisiert worden.

Spielplatzoffensive: Glückliche Kinder können sich in den Ortsteilen der Einheitsgemeinde Wanzleben so richtig austoben

Bei der Eröffnung des Spielplatzes in Klein Wanzleben probierten Lokalpolitiker und Kinder die Spielgeräte aus.

Wanzleben - Kinder stehen in der Stadt Wanzleben-Börde voll im Fokus. Für sie wird einiges getan. Das ist ein wichtiger Bestandteil, um die Lebensqualität für Familien zu steigern. Wie drückt sich das für die Bürger aus?