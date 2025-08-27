weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Feuerwehr und Tradition: Neues Herz für Güstener „Oma“ benötigt finanzielle Hilfe

Für manche Schrott, für andere Gold: Die Feuerwehr Güsten hat ein LF 15 vor der Zerstörung gerettet und einen Motor aufgetrieben. Nun sammeln sie Geld für die „Oma“.

Von Volker Müller 27.08.2025, 10:05
Manfred Seidl (von links), Ingolf Glaß und Herbert Koch bewegen den neu erworbenen Motor – Baujahr 1938.
Manfred Seidl (von links), Ingolf Glaß und Herbert Koch bewegen den neu erworbenen Motor – Baujahr 1938. Foto: Volker Müller

Güsten. - Das Löschfahrzeug LF 15 Magirus Deutz, von den Mitgliedern der Feuerwehr Güsten auch liebevoll „Oma“ genannt, feiert dieses Jahr sein 90-jähriges Jubiläum. Das Fahrzeug wurde 1935 gebaut und war von 1948 bis 1976 bei der Feuerwehr Güsten im Einsatz.