Feuerwehr und Tradition Neues Herz für Güstener „Oma“ benötigt finanzielle Hilfe
Für manche Schrott, für andere Gold: Die Feuerwehr Güsten hat ein LF 15 vor der Zerstörung gerettet und einen Motor aufgetrieben. Nun sammeln sie Geld für die „Oma“.
27.08.2025, 10:05
Güsten. - Das Löschfahrzeug LF 15 Magirus Deutz, von den Mitgliedern der Feuerwehr Güsten auch liebevoll „Oma“ genannt, feiert dieses Jahr sein 90-jähriges Jubiläum. Das Fahrzeug wurde 1935 gebaut und war von 1948 bis 1976 bei der Feuerwehr Güsten im Einsatz.