Für manche Schrott, für andere Gold: Die Feuerwehr Güsten hat ein LF 15 vor der Zerstörung gerettet und einen Motor aufgetrieben. Nun sammeln sie Geld für die „Oma“.

Manfred Seidl (von links), Ingolf Glaß und Herbert Koch bewegen den neu erworbenen Motor – Baujahr 1938.

Güsten. - Das Löschfahrzeug LF 15 Magirus Deutz, von den Mitgliedern der Feuerwehr Güsten auch liebevoll „Oma“ genannt, feiert dieses Jahr sein 90-jähriges Jubiläum. Das Fahrzeug wurde 1935 gebaut und war von 1948 bis 1976 bei der Feuerwehr Güsten im Einsatz.