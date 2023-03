Das Therapeutische Zentrum der Lebenshilfe „Bördeland“ in der ehemaligen Sekundarschule in Hecklingen hat einen neuen Namen.

Hecklingen - Seit vielen Jahren gehört das Therapiezentrum „Sieben Täler“ in der Schulstraße 4 in Hecklingen zum Gesamtkonzept der Eingliederungshilfe der Lebenshilfe „Bördeland“ an ihrem Standort in Hecklingen. Die Bewohner der Wohnstätte „Am Wachtberg“ haben hier die Möglichkeit, tagestrukturfördernde Angebote zur Erlangung und Erhaltung ihrer individuellen Selbstständigkeit in Anspruch zu nehmen.