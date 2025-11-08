Seit zwei Jahren gibt es den Neundorf-Kalender – nun erscheint die dritte Ausgabe. Nach Jahreszeiten und Rezepten sind es diesmal vor allem Termine der Vereine.

Florian und Heike Stops vom 9-Dorf-Laden zeigen den alten und den neuen Kalender – dieses Jahr mit Rezepten, 2026 als Dorf-Spaziergang.

Neundorf - Verschneites Grün in der Parklandschaft oder am See, aufblühende Blumen, Sträucher und Bäume „Krähenstedts“, die sommerliche Blüte und das goldene Herbstlaub – das war 2024: Neundorf in DIN A3. Im laufenden Jahr fiel der Neundorf-Kalender schmaler aus – ein klassischer Küchenkalender, der monatlich neue Rezept-Ideen für die Küche lieferte. Für die dritte Ausgabe kehren die Macher und Herausgeber, die Eheleute Heike und Florian Stops vom 9-Dorf-Laden, zurück zu DIN A3.