Neues aus „Krähenstedt“ Neundorf-Kalender liefert Termine direkt mit
Seit zwei Jahren gibt es den Neundorf-Kalender – nun erscheint die dritte Ausgabe. Nach Jahreszeiten und Rezepten sind es diesmal vor allem Termine der Vereine.
08.11.2025, 09:00
Neundorf - Verschneites Grün in der Parklandschaft oder am See, aufblühende Blumen, Sträucher und Bäume „Krähenstedts“, die sommerliche Blüte und das goldene Herbstlaub – das war 2024: Neundorf in DIN A3. Im laufenden Jahr fiel der Neundorf-Kalender schmaler aus – ein klassischer Küchenkalender, der monatlich neue Rezept-Ideen für die Küche lieferte. Für die dritte Ausgabe kehren die Macher und Herausgeber, die Eheleute Heike und Florian Stops vom 9-Dorf-Laden, zurück zu DIN A3.