Beim zweitägigen Fest des Heimatvereins Neundorf haben am Freitag und Samstag alle mit angepackt und für viel Spaß gesorgt. Welche wichtige Nebenrolle Schildkröte und Zebra dabei an den beiden Tagen übernommen haben.

Neundorf startet mit dem Schneewalzer in seine heiße Party

Viel Rummel mit Spaß für Groß und Klein gab es beim Heimatfest in Neundorf.

Neundorf. - Sie haben alle mit angepackt, um am Wochenende das Neundorfer Heimatfest auf die Beine zu stellten. Stefan Riemann, Vorsitzender des Heimatvereins Neundorf, ist auf jeden Fall glücklich über das Gemeinschaftsprojekt der Neundorfer Vereine, Bürger und Sponsoren.