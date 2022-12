Nicht nur Fiebersaft: Apotheker zeichnen dramatisches Bild

In die Neue Adler-Apotheke in Staßfurt kamen zuletzt auch Menschen aus Magdeburg, erzählt Inhaberin Teuber. Auf der Suche nach Medikamenten, müssen Apotheker und Patienten teils großen Aufwand betreiben.

Staßfurt/Schönebeck - Patienten beraten und Arzneimittel rausgeben: Das sind in normalen Zeiten Hauptaufgaben von Apothekern. Zurzeit fühlen sich viele Pharmazeuten aber eher als Logistiker oder Einkäufer. Wo bekomme ich Ibuprofen her? Hat der Kollege vielleicht noch Fiebersaft über? Apotheker suchen händeringend nach Arzneien, handeln sich von Lieferung zu Lieferung. Wie dramatisch ist die Situation in den Apotheken und Kliniken im Salzlandkreis?