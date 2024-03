Am Neumarkt in Staßfurt wurde kurz vor der Brücke in der Innenstadt eine Ölspur auf der Bode entdeckt. Feuerwehr, Stadt, Wasserverband und Salzlandkreis waren vor Ort.

In der Bode in Staßfurt gab es einen kleinen Ölteppich.

Staßfurt - Bianca Görke ist öfter zu Fuß unterwegs. Die Staßfurter Stadträtin (BSW, Fraktion Die Linke) hat dabei auch ein Auge auf den Fluss. Die Bode war in ihrer politischen Arbeit immer wieder Thema. Beim Fischsterben 2019 zum Beispiel startete sie Petitionen, setzte sich in Ausschüssen im Landtag ein. Bianca Görke steht öfter am Neumarkt kurz vor der Brücke in der Innenstadt und beobachtet den Fluss, ihren Fluss.