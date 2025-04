Staßfurt - Ostern ist nicht nur die Zeit des Suchens und Findens, sondern auch des Reisens. Die Osterferien in Mitteldeutschland laufen bereits, und das verlängerte Osterwochenende steht vor der Tür. Dann heißt es bei vielen Reisenden wieder, Koffer packen und ab in den Urlaub.

Doch die Polizei rät zur Vorsicht: Erfahrungsgemäß kommt es rund um die Osterfeiertage zu einem erhöhten Reiseaufkommen auf den Bahnhöfen und in den Zügen. Im dichten Gedränge und der Hektik des Reiseverkehrs werden viele Gelegenheiten für Taschendiebe geboten. Hier finden diese immer wieder ideale Bedingungen, um mit einem raschen Griff in die Taschen anderer, an auch an das Geld oder Wertsachen zu gelangen.

Deshalb rät die Polizei: Jeder kann sich sehr einfach gegen Taschendiebe schützen: Wertgegenstände, Geld und Kreditkarten sollten eng am Körper getragen und am besten verschließbare Innentaschen benutzt werden. Deshalb Handtaschen und Rucksäcke mit dem Verschluss zum Körper tragen und unter den Arm klemmen.

Beim Bezahlen von Einkäufen keine Einblicke auf die PIN gewähren. Besondere Vorsicht muss gelten, wenn man angerempelt oder die Kleidung „unbeabsichtigt“ beschmutzt wird oder man gar plötzlich umarmt oder angetanzt wird. Taschendiebe treten meist in Gruppen auf: Einer lenkt das Opfer ab, ein anderer entwendet Geldbeutel oder Wertgegenstände und ein weiterer verschwindet unbemerkt mit der Beute.