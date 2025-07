Das Wohngebiet „Alte Eisfabrik“ nimmt Form an. Wohnen in Atzendorf? Bauleitplanungen? Ein Ruhrpottler in der Bördeaue? Diplom-Ingenieur Christian Boos im Interview.

Atzendorf/Unseburg - Der Winter 1990/91 führte Diplom-Ingenieur Christian Boos aus Dorsten im Ruhrgebiet nach Sachsen-Anhalt. Aus einem kurzen Besuch in Unseburg – nie mit der Absicht, in der Region beruflich tätig zu sein – ergaben sich für den Architekten und Städteplaner schnell mehrere Aufträge. So bezog Boos Ende 1991 ein Büro in Borne. Schnell war seine Arbeit über die Grenzen des ehemaligen Kreises Staßfurt hinaus bekannt, und es folgten Aufträge in fast ganz Sachsen-Anhalt. Nach einiger Zeit der Umzug nach Unseburg. Im alten Verwaltungsgebäude der Gemeinde, in dem einst die Kommune, der Kindergarten und die Polizei anzutreffen waren, wohnt und arbeitet der 69-Jährige noch heute. Eines seiner derzeitigen Projekte ist das Wohngebiet „An der Alten Eisfabrik“ in Atzendorf. Im Volksstimme-Interview erzählt er, was dort wohl schon 2026 fertig sein soll, was ihn einst hergebracht hat – und warum er mehr Stadtplanung macht als Architektur.