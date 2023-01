In einem Waldstück zwischen Strenzfeld und Neugattersleben hat ein Jagdtreiber einen menschlichen Schädel gefunden. Die Polizei ermittelt.

Bernburg/Neugattersleben - Ein Jagdhelfer hat in einem Waldstück zwischen Strenzfeld und Neugattersleben bei einer Treibjagd am Sonnabend einen menschlichen Schädel gefunden. Entsprechende Informationen bestätigte Marco Kopitz, Sprecher des Polizeireviers Salzlandkreis in Bernburg.