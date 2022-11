Nach einem Unfall am 27. Oktober in Staßfurt sucht die Polizei nach einem Unfallbeteiligten.

Staßfurt - Nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am 27. Oktober um 10.40 Uhr in der Charlottenstraße in Staßfurt ereignet hat, wendet sich die Polizei jetzt mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit und sucht nach dem Fahrer eines silberfarbenen Autos.

Der etwa 65 bis 70 Jahre alte Mann habe damals noch vor dem Eintreffen der Polizei pflichtwidrig die Unfallstelle verlassen und so eine Unfallaufnahme und die damit verbundene Schadensregulierung unmöglich gemacht, heißt es von der Polizei. Sein Auto müsse Schäden im vorderen Bereich rechts aufweisen. Zeugen hätten bei ihm zudem eine etwa gleichaltrige Beifahrerin gesehen, die sich in dem Auto befand.

Wurde das Auto repariert?

Die Polizei fragt deshalb jetzt: Wer kann Angaben zum Fahrzeug, dem Kennzeichen oder dem Fahrzeugführer machen? Wo wurde das Fahrzeug zur Reparatur vorgestellt? Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis telefonisch unter (03471) 379-0 oder direkt beim Sachbearbeiter in Staßfurt unter (03925) 85 83 68 entgegen.