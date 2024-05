Der Wasser- und Abwasserzweckverband "Bode-Wipper" hat seinen Sitz Am Schütz in Staßfurt.

Hecklingen - Die Stadt Hecklingen soll gegen die ungleiche Stimmenverteilung in der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WAZV) „Bode-Wipper“ Staßfurt zugunsten der Stadt Staßfurt rechtliche Schritte einleiten. Das schlägt die Fraktion Wählergemeinschaft Hecklingen (WGH) vor. Damit wird sich der Hecklinger Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 16. Mai, 18 Uhr, im Stadtsaal „Stern“ in Hecklingen befassen.