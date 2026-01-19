Kommunen, Vereine und Firmen haben beim Projektaufruf des Leader-Vereins 20 Vorhaben für zwei EU-Programme eingereicht – darunter für mehrere Dorfläden.

Bei ihrem Besuch im Dorfladen in Burgkemnitz berieten die Bürgermeister der Gemeinden Börde-Hakel und Borne, Tim Heberling und Sven Rosomkiewicz (v.l.) mit dem Gründer der Firma Bio Schopp UG, Marius Schiel, über Möglichkeiten der Förderung für Etgersleben, Hakeborn und Borne.

Hecklingen/Staßfurt/Egeln - In den Städten Staßfurt und Hecklingen sowie in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde sind in den nächsten Monaten weitere Investitionen geplant. Die Kommunen, Vereine und Firmen aus dem Altkreis Staßfurt haben beim zweiten Projektaufruf des Leader-Vereins LAG Börde, Bode, Auen im vergangenen Jahr, der am 15. Dezember 2025 endete, insgesamt 20 Projekte für eine EU-Förderung eingereicht. Das teilte die Leader-Managerin Gudrun Viehweg der Volksstimme mit.