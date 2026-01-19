Der schwere Wasserschaden im Großen Haus des Brandenburger Theaters zwingt das Ensemble zu weiteren Einschränkungen. Die Symphoniekonzerte werden verlegt.

Brandenburger Theater kämpft mit Wasserschaden: Das wird aus den Vorstellungen

Brandenburg/Genthin - Genthiner Kulturliebhaber, die gern Vorstellungen im Brandenburger Theater besuchen, müssen auch im neuen Jahr Geduld aufbringen. Der Wasserschaden im Großen Haus, der durch die Auslösung der Sprühflutanlage entstanden war, erweist sich als deutlich gravierender als zunächst angenommen.