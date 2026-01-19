weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  50.000 Liter Wasser aus Sprinkleranlage: Brandenburger Theater kämpft mit Wasserschaden: Das wird aus den Vorstellungen

50.000 Liter Wasser aus Sprinkleranlage Brandenburger Theater kämpft mit Wasserschaden: Das wird aus den Vorstellungen

Der schwere Wasserschaden im Großen Haus des Brandenburger Theaters zwingt das Ensemble zu weiteren Einschränkungen. Die Symphoniekonzerte werden verlegt.

Von Mike Fleske 19.01.2026, 06:20
Musiker der Brandenburger Symphoniker im Konzert.
Musiker der Brandenburger Symphoniker im Konzert. Foto: picture alliance/dpa

Brandenburg/Genthin - Genthiner Kulturliebhaber, die gern Vorstellungen im Brandenburger Theater besuchen, müssen auch im neuen Jahr Geduld aufbringen. Der Wasserschaden im Großen Haus, der durch die Auslösung der Sprühflutanlage entstanden war, erweist sich als deutlich gravierender als zunächst angenommen.