Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt - In langen Nächten wirft sich Karin Triller in ihrem Bett von links nach rechts. Sie grübelt und sinniert – und weiß doch keinen Ausweg aus dem Dilemma, das sie schon so lange beschäftigt. Wenn sie nicht mehr schlafen kann, was regelmäßig vorkommt, dann geht die Staßfurterin in ihren Keller, um zu schauen, wo das Wasser mittlerweile wieder steht. Und weil sie dann immer noch nicht schlafen kann, greift sie zu einem Buch.