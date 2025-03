Staßfurt - Dicht an dicht stehen die Zeitzeugen der Rundfunk- und Fernsehgerätetechnik, erbaut in der Jahren zwischen 1923 bis 1996, in den Regalen. Das RFT-Museum in Staßfurt präsentiert zurzeit 250 TV-Geräte, 600 Radios, 60 Tonbandgeräte, 40 Plattenspieler, Grammophone und Musiktruhen.

