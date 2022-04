Rollstuhlfahrer testen in Staßfurt die Barrierefreiheit

Mit der App „Wheelmap“ können Rollstuhlfahrer auch in Staßfurt sehen, ob Geschäfte und andere Einrichtungen barrierefrei sind. Einiges ist baulich schon gut gelöst, es gibt aber gerade in der Steinstraße noch viele Hürden.

Staßfurt - Und dann hat sich Elke Kösling-Schmidt festgefahren. In dem Einrichtungsgeschäft am Bodepark in Staßfurt steckt die Rollstuhlfahrerin in den Zwischengängen fest. Vorn und hinten stößt sie mit ihrem Hilfsgerät an die Auslagen, rechts blockiert ein Rad, weil im Gang weitere Waren ausgestellt sind. Es geht weder vor noch zurück. Mit viel Gefühl und umsichtigem Blick bewegt sie den Hebel am elektrischen Rollstuhl vorsichtig vor und zurück. Zentimeter für Zentimeter erhöht sich der Bewegungsradius, bis sie es nach endlosen Momenten schafft, nach rechts abzubiegen.