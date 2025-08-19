Die Zivilkammer des Magdeburger Landgerichts verhandelt weiter gegen einen Mann aus dem Salzlandkreis, der vor zehn Jahren offenbar den Überblick über seine Finanzen verloren hatte.

Rund eine Million Euro Steuern hinterzogen: Angeklagter aus dem Salzlandkreis äußert sich zu Vorwürfen

Der 58-Jährige aus dem Salzlandkreis soll von Mai 2011 bis Mai 2015 durch 18 Straftaten eine Million Euro an Steuern nicht gezahlt haben.

Staßfurt/Magdeburg/VS - Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Magdeburg gegen einen Mann, der wegen einer langen Liste von einzelnen Steuerdelikten vor der Zivilkammer des Magdeburger Landgerichts steht, ist am gestrigen Dienstag erst mal von Forderungen aus Einkommens- und Gewerbesteuer bereinigt worden. Der Vorsitzende Richter Stefan Caspari erklärt: „Das, was wir im Zuge einer Verständigung da gestrichen haben, fällt bei einer Strafzumessung nicht mehr beträchtlich ins Gewicht.“