Magdeburg, Deutschland
  Sommer 2025: Saison am Löderburger See etwas verregnet, trotzdem „sehr gut"

Betreiber des Tourismuszentrums Löderburger See ziehen positive Bilanz für 2025. Das Wichtigste: keine Badeunfälle. Was 2026 im sechsstelligen Bereich geplant ist.

Von Falk Rockmann 06.09.2025, 06:07
Viel Platz ist auf dem Gelände des Tourismuszentrums Löderburger See ja nicht mehr. Was nicht heißt, dass Ines und Michael Schnock keine neuen Pläne schmieden. Auf dieser Fläche hier wollen die Geschäftspartner in weitere Wohnmobile investieren. Michael Schnock spricht von Gesamtinvestionen im unteren sechsstelligen Bereich.
Löderburg/Staßfurt. - Die Saison 2025 ist noch nicht ganz beendet. Als Betreiber des Tourismuszentrums Löderburger See können ihr Michael und Ines Schnock allerdings schon das Prädikat „Sehr gut“ verpassen. Abgesehen vom durchwachsenen Sommerwetter habe „alles funktioniert, dank dafür besonders an unser Team“. Das umfasste immerhin 35 Mitarbeiter inklusive Studenten und Saisonkräfte.