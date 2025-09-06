Sommer 2025 Saison am Löderburger See etwas verregnet, trotzdem „sehr gut“
Betreiber des Tourismuszentrums Löderburger See ziehen positive Bilanz für 2025. Das Wichtigste: keine Badeunfälle. Was 2026 im sechsstelligen Bereich geplant ist.
06.09.2025, 06:07
Löderburg/Staßfurt. - Die Saison 2025 ist noch nicht ganz beendet. Als Betreiber des Tourismuszentrums Löderburger See können ihr Michael und Ines Schnock allerdings schon das Prädikat „Sehr gut“ verpassen. Abgesehen vom durchwachsenen Sommerwetter habe „alles funktioniert, dank dafür besonders an unser Team“. Das umfasste immerhin 35 Mitarbeiter inklusive Studenten und Saisonkräfte.