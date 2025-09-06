Viel Platz ist auf dem Gelände des Tourismuszentrums Löderburger See ja nicht mehr. Was nicht heißt, dass Ines und Michael Schnock keine neuen Pläne schmieden. Auf dieser Fläche hier wollen die Geschäftspartner in weitere Wohnmobile investieren. Michael Schnock spricht von Gesamtinvestionen im unteren sechsstelligen Bereich.

Foto: Falk Rockmann