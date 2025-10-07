Mit „Salz verbindet Zeiten und Liebe“ zeigten Viertklässler der Goethe-Grundschule Staßfurt im Salzlandtheater ein Theaterstück zum Tag der Regionen.

Staßfurt - Eine große Bühne. Der rote Vorhang war geschlossen, der Saal mit Menschen gefüllt – und das Licht wurde langsam gedimmt. Die Aufregung der Uraufführung lag in der Luft. Die Gespräche des Publikums wurden eingestellt und die Technik begann zu arbeiten. Der Vorhang ging langsam auf und es begann.