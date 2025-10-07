Der 90-jährige Jäger Rudi Moritz aus Höwisch lässt andere beim Tontaubenschießen alt aussehen. Einst Flüchtling aus Ostpreußen, weiß er nur zu gut, was schwere Zeiten sind.

Jäger mit 90 Jahren - Rudi Moritz aus Höwisch bei Arendsee ist treffsicher und geht nachts auf Pirsch

Rudi Moritz aus Höwisch (Arendsee) liebt die Jagd. „Die schönsten Erinnerungen sind die, in denen ich gar nicht geschossen habe.“

Höwisch. - 90 Jahre, so alt wollte Rudi Moritz gar nicht werden. Man sei ja doch nicht mehr der Alte, sagt der Höwischer. Die Kräfte lassen nach. Aber es reicht noch, um bis Mitternacht als Jäger durch die Wälder zu streifen. Oder um andere Schützen beim Tontaubenschießen in Gladigau alt aussehen zu lassen. Lange her ist das jedenfalls noch nicht.