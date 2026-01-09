EIL:
Winterwetter und Verkehr Salzland-Busverkehr vorerst eingestellt
Nach Schulbusverkehr sagt KVG wegen heftiger Schneefälle kompletten Busverkehr ab. Drei Lkw benötigen in Staßfurt Hilfe der Feuerwehr. Unfallgeschehen in Grenzen.
09.01.2026, 18:04
Staßfurt/Bernburg. - Das dichte Schneetreiben kam nicht überraschend, hielt dann aber doch die Winterdienste auf Straßen aller Kategorien und die privaten Schneeschieber auf Trab. Man konnte den Eindruck gewinnen, dass weniger Berufs- oder Einkaufsverkehr an diesem Freitag herrschte. Wohl dem, der sein Auto stehen lassen konnte – und auch nicht auf Bus und Bahn angewiesen war.