Nach Schulbusverkehr sagt KVG wegen heftiger Schneefälle kompletten Busverkehr ab. Drei Lkw benötigen in Staßfurt Hilfe der Feuerwehr. Unfallgeschehen in Grenzen.

Auf dem Hohlweg, eine Landesstraße, in Staßfurt kamen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Staßfurt am Vormittag drei feststeckenden Lkw zu Hilfe.

Staßfurt/Bernburg. - Das dichte Schneetreiben kam nicht überraschend, hielt dann aber doch die Winterdienste auf Straßen aller Kategorien und die privaten Schneeschieber auf Trab. Man konnte den Eindruck gewinnen, dass weniger Berufs- oder Einkaufsverkehr an diesem Freitag herrschte. Wohl dem, der sein Auto stehen lassen konnte – und auch nicht auf Bus und Bahn angewiesen war.