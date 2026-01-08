Glatte Straßen, vereiste Fußwege und Dachlawinen: Das Wetter bringt dieser Tage Risiken mit sich. Welche Folgen das etwa für Busverkehr oder Veranstaltungen hat.

Am Ufer der Bode, samt der ersten hauchdünnen Eisflächen, sammelt sich der Schnee.

Staßfurt - Schneesturm mit Windstärke 7, Schneeverwehungen und dazu Frost werden für die Region bis Samstagabend vorausgesagt. Die Salzstadt Staßfurt und der Stadtpflegebetrieb sind auf die erwarteten Winterverhältnisse mit Schnee, Eis und Glätte gut vorbereitet, wie die Verwaltung auf Nachfrage mitteilt. Gleiches gilt für die Straßenmeisterei Atzendorf. Dort ist mit derzeit rund 1.500 Tonnen noch genug Streusalz verfügbar.