Salzländer helfen bei Lohnsteuer in drei Bundesländern

Wenn's um Steuern sparen geht, sind die Berater des Lohnsteuerhilfevereins Salzland mit Sitz in Staßfurt in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen unterwegs.

Staßfurt - Was machen Salzländer in Borna (Sachsen) oder in Gera (Thüringen)? Sie helfen unter anderem, wenn’s um zu viel gezahlte Steuern geht. Es geht um den Lohnsteuerhilfeverein (LHV) Salzland mit Sitz in Staßfurt, dessen Dienstleistungen über Kreisgrenzen hinaus wahrgenommen werden. Neun Beratungsstellen gehören zu diesem Verein, der 2005 gegründet wurde.