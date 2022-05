Salzlandkreis: Nein zur höheren Kreisumlage

Bernburg - Das berühmte Tischtuch ist zu kurz. Von beiden Seiten wird daran gezerrt. In einem weiteren Abwägungsprozess zur Kreisumlage kam heraus, dass die Gemeinden so klamm sind, dass sie eigentlich nur in der Lage wären, einen Satz von 38,8 Prozent an den Landkreis abzudrücken. Doch warum wollte dieser statt der eigentlich in einem Kompromiss festgelegten 43,5 Prozent nun 44,9 Prozent haben? Kann das gutgehen?