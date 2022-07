Salzlandkreis reagiert auf Nachfrage: Wo man sich gegen Corona impfen lassen kann

Die Nachfrage nach Corona-Impfungen ist da. Die Angebote sind knapp. Der Salzlandkreis will helfen, mit Impfangeboten immer freitags in Staßfurt.

Staßfurt - am/vs

Der Salzlandkreis wird das Impfangebot zum Schutz vor dem Corona-Virus in der Impfstelle in der Staßfurter Bodestraße erweitern. Aufgrund der hohen Nachfrage am vorigen Freitag, 22. Juli, 2022, soll die Impfstelle ab kommenden Freitag, 29. Juli 2022, vorerst jeden Freitag von 12 bis 18 Uhr geöffnet werden, teilte er am Montag, 25. Juli 2022, auf Volksstimme-Nachfrage mit.

Möglich sind in dieser Zeit bis zu 300 Impfungen. Der Kreis hatte vorigen Freitag, 22. Juli 2022, erstmals seit zwei Monaten wieder Corona-Impfungen angeboten. Viele Ärzte würden derzeit kein entsprechendes Angebot vorhalten, hieß es zur Begründung.

Große Nachfrage nach Corona-Impfung

Schätzungen zufolge wollten sich rund 500 Menschen impfen lassen. Etliche kamen nicht dran.

Aufgrund der bisher sehr geringen Nachfrage in den vergangenen Wochen stand nach Kreisangaben nicht so viel Impfstoff zur Verfügung.

Ein Teil der Impfwilligen sei dafür sogar aus anderen Landkreisen und Bundesländern nach Staßfurt angereist, hieß es. Unter anderem wurde ein Bus aus Helmstedt gesichtet, mit 40 Impfwilligen an Bord.

Vorbereitungen für die Impfaktionen an den kommenden Freitagen hat der Kreis nach eigenen Angaben mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Salzlandkreis sowie der Kassenärztlichen Vereinigung am Montag, 25. Juli 2022, getroffen. Die Impfstofflieferungen seien für die nächsten Tage zugesag wordent. Es könnten somit die derzeit verfügbaren Impfstoffe von Biontech, Moderna und Novavax verabreicht werden.

Möglich sind demnach Erst-, aber auch Auffrischungsimpfungen. Termine für die Impfungen an einem der nächsten Freitage können auf der Internetseite des Salzlandkreises online gebucht werden.