Staßfurt - Im Salzlandkreis waren im abgelaufenen Monat 7586 Menschen arbeitslos – ein Plus von 274 gegenüber dem Juni. Die Arbeitslosenquote lag damit im Juli bei 8,4 Prozent – 0,9 Prozentpunkte über dem Landesdurchschnitt (7,5 Prozent).

Im Vergleich zum letzten Monat ist die Arbeitslosenquote gestiegen (+ 0,3). Im Juli vor einem Jahr lag die Quote bei 7,5 Prozent. Das teilte die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt West gestern mit.

„Im Sommer beenden viele Jugendliche ihre Ausbildung. Ist die Übernahme in eine Beschäftigung nicht geregelt, stehen sie als frischgebackene Fachkräfte dem Arbeitsmarkt zur Verfügung“, erklärt die Chefin der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt West Heike Schittko. Sie fährt fort: „Unser Ziel ist es, diese jungen Menschen schnell in den regionalen Arbeitsmarkt zu integrieren. Saisonal bedingt sind in den letzten Wochen weniger Stellenzugänge zu verzeichnen. Der Markt ist aber weiter aufnahmebereit.“

495 Menschen meldeten sich im Juli aus einer Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt arbeitslos. Das waren 95 mehr als im Vormonat. 345 Personen haben in den vergangenen 31 Tagen Arbeit gefunden. Die Arbeitgeber des Salzlandkreises meldeten im Berichtsmonat 196 neue Stellen, das waren 87 weniger als im Vormonat. Insgesamt gab es im Juli noch 1190 offene Stellen, die zu besetzen sind.

Die Arbeitslosenquote in der Region Staßfurt lag im Monat Juli bei 8,6 Prozent. Dort meldeten die Arbeitgeber im Berichtsmonat 24 Stellen, vier Stellen mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosigkeit im Salzlandkreis bleibt weiter ungleich auf die Geschlechter verteilt, wie die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt West mitteilte. Im Juli waren 55,2 Prozent der Arbeitslosen Männer, aber nur 44,8 Prozent Frauen.

Die Arbeitslosenquote in der Region Schönebeck lag im Monat Juli bei 7,3 Prozent. Die Arbeitgeber meldeten im Berichtsmonat 68 Stellen, sieben Stellen mehr als vor einem Jahr.

Im Juli waren 646 Jugendliche arbeitslos. Der Anteil der Jugendlichen an allen Arbeitslosen lag im Salzlandkreis bei 8,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren 116 Jugendliche mehr arbeitslos gemeldet.