Die beiden Übergänge in Egeln, für die der Salzlandkreis verantwortlich ist, sind aufgrund ihres schlechten Zustandes seit mehr als zehn Jahren nur noch eingeschränkt befahrbar. Das stößt in der Stadt auf Kritik.

Egeln - Seit Jahren sind die beiden Brücken auf den Kreisstraßen in der Stadt Egeln , und zwar die über der Bahnlinie Staßfurt – Egeln in der Nähe des ehemaligen Elektrogerätewerkes sowie das Bauwerk über den Schäfergraben in der Innenstadt, nur noch eingeschränkt befahrbar. Sie können immer nur von einem Fahrzeug passiert werden. Nach dem Einsturz der Carola-Brücke in Dresden hat dieses Thema an Brisanz gewonnen.