Calbe. - In der Herderschule gibt es jährlich den sozialen Tag. Die Schüler sind hier bei Unternehmen oder auch zu Hause tätig und erarbeiten sich dabei einen Betrag. Immer wieder in den zurückliegenden Jahren haben die Schüler hierbei mit ihrem Einsatz viele soziale Projekte unterstützen können und dabei auch in der Praxis gelernt, was Arbeiten einbringen kann.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.