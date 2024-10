Tafeln zum historischen Stadtrundgang in Staßfurt beschädigt. Auch Erklärungen zum Stadtumbau am Stadtsee sind mit seltsamen Zeichen versehen.

Staßfurt. - Wenn Gerhard Kahle „Salzstadt Staßfurt“ hört oder liest, platzt ihm fast der Kragen. Für eine lebenswerte Stadt sollten nach Meinung des Staßfurters erstmal Sauberkeit und Ordnung ganz oben mit auf dem Zettel stehen. Dabei denkt er an den Zustand rund um den Schwanenteich an der Hecklinger Straße. Oder die vielen verwahrlosten Häuser, als Beispiel nennt er das Lutherhaus in Leopoldshall. Oder auch die allgegenwärtigen Schmierereien an allen möglichen Objekten, nicht zuletzt an Sehenswürdigkeiten, würden nicht zu einer „Salzstadt“ passen.