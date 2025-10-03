Das diesjährige Herbstfest des Fördervereins der Schneidlinger Ortswehr läutete den Tag der deutschen Einheit ein. Als Vorabendprogramm.

Angeführt vom Spielmannszug der Ortswehr Cochstedt sowie von den Mädchen und Jungen der Kinder- und Jugendwehr Schneidlingen ging der Umzug am Donnerstagabend durch das Dorf.

Schneidlingen - Zu seinem diesjährigen Herbstfest hatte der Förderverein der Schneidlinger Ortswehr am Vorabend des Tages der deutschen Einheit eingeladen. Das habe im Ort schon Tradition, sagte Vereinschef Bennet Feldheim und fügte hinzu: „Das machen wir eigentlich schon von Anfang an – seitdem es den Verein gibt.“ Gefeiert wird zweimal im Jahr.