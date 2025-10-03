weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Herbstfest: Schneidlingen feiert mit Fackeln und Schmorwurst

Das diesjährige Herbstfest des Fördervereins der Schneidlinger Ortswehr läutete den Tag der deutschen Einheit ein. Als Vorabendprogramm.

Von René Kiel 03.10.2025, 17:00
Angeführt vom Spielmannszug der Ortswehr Cochstedt sowie von den Mädchen und Jungen der Kinder- und Jugendwehr Schneidlingen ging der Umzug am Donnerstagabend durch das Dorf.
Angeführt vom Spielmannszug der Ortswehr Cochstedt sowie von den Mädchen und Jungen der Kinder- und Jugendwehr Schneidlingen ging der Umzug am Donnerstagabend durch das Dorf. Foto: René Kiel

Schneidlingen - Zu seinem diesjährigen Herbstfest hatte der Förderverein der Schneidlinger Ortswehr am Vorabend des Tages der deutschen Einheit eingeladen. Das habe im Ort schon Tradition, sagte Vereinschef Bennet Feldheim und fügte hinzu: „Das machen wir eigentlich schon von Anfang an – seitdem es den Verein gibt.“ Gefeiert wird zweimal im Jahr.