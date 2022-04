Schule und Sportverein Egeln kooperieren mit Erfolg

Die Ganztagsschule an der Wasserburg in Egeln arbeitet eng mit dem Egelner Sportverein zusammen. Kurz vor Weihnachten gab es in der Sporthalle erstmals auch ein Tischtennisturnier.

Egeln - Das erste Tischtennisturnier der Ganztagsschule Egeln wurde kurz vor Weihnachten in verschiedenen Altersklassen gespielt, so dass es an diesem Tag drei Sieger beziehungsweise Siegerinnen gegeben hat. Die ersten Plätze gingen an Erik Franke, Sebastian Küstner und Joelina Barth.