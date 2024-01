Die Schulleiter in Staßfurt finden die „Vorgriffsstunde“ nicht gut, die seit April des vergangenen Jahres in den Schulen in Sachsen-Anhalt umgesetzt werden muss.

Schulen in Staßfurt üben Kritik an der Extrastunde

Die „Vorgriffsstunde“ kommt in Staßfurt nicht gut an.

Staßfurt - Im April 2023 hatte das Land Sachsen-Anhalt eine verpflichtende sogenannte „Vorgriffsstunde“ eingeführt. Die Lehrer müssen seitdem eine Stunde pro Woche mehr unterrichten. So will das Land dem landauf und landab grassierenden Lehrermangel zumindest ein bisschen Herr werden. Die Regelung ist umstritten. In der Altmark weigerte sich eine Lehrerin gegen die zusätzliche Stunde und wurde dann gekündigt. Sie ist nun vor das Arbeitsgericht gezogen. Dort wird am 15. Februar dieses Jahres verhandelt.