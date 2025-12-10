Das soll die Botschaft sein, mit der sich Übungsleiterin Gunda Schuck an ihre Heimatzeitung wandte. Vier Abteilungen laden wieder in die Sporthalle im Ort ein.

Sechs Jahre ohne Sporthalle, doch der SV Bode 90 Löderburg lebt

Gunda Schuck und ihre Seniorensportgruppe vom SV Bode 90 Löderburg nutzen die sanierte Sporthalle in ihrem Ort wieder fleißig, hätten auch noch einige Sportgeräte frei.

Löderburg. - Sechs lange Jahre währte die Durststrecke, in der die Löderburger Sporthalle nicht genutzt werden konnte. Da kann es durchaus passieren, dass ein Sportverein in Vergessenheit gerät. Aber nicht mit enthusiastischen Sportfreunden wie Gunda Schuck und ihren Mitstreitern!