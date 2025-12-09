Nach jahrelangem Leerstand Ratskeller in Magdeburg: Neue Pläne für das älteste Restaurant der Stadt
Seit 2021 ist der Ratskeller im Alten Rathaus in Magdeburg verwaist. Jetzt denkt die Stadt über eine ganz andere Nutzung nach – inklusive Gastronomie.
Aktualisiert: 10.12.2025, 09:14
Magdeburg. - Ein Pächter war gefunden, die Freude groß, dass wieder Leben in den seit Jahren verwaisten Ratskeller einzieht. Doch nach nur 150 Tagen löste die Stadt Magdeburg den Pachtvertrag wieder auf. Nun gibt es neue Ideen, das älteste Gasthaus der Stadt wieder zu beleben.