Ein Austauschprojekt nimmt erste Formen an. Neuntklässler sollen praxisnahe Einblicke in die Wirtschaft und neue Perspektiven für die Ausbildung erhalten.

Schulpartner: Von der Börde an die Nordsee

Der Barleber Schulleiter Nils Töpfer (links) führt seinen Kollegen Hans Brügmann (Mitte) und Bürgermeister Rolf Claußen aus Wittmund durch die Räumlichkeiten der Gemeinschaftsschule Barleben, um Eckpunkte für eine Kooperation zu erörtern.

Barleben - Die Gemeinschaftsschule in Barleben und die Kooperative Gesamtschule Alexander-von-Humboldt in Wittmund (Niedersachsen) wollen enger zusammenarbeiten. Derzeit wird ein neues Austauschprojekt für Schüler vorbereitet. Vertreter beider Bildungseinrichtungen haben während eines Treffens die Eckpunkte einer engen Kooperation erörtert, wie Barlebens Gemeindesprecher Thomas Zaschke mitteilte. Was genau geplant ist ...