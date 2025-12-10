weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Schulpartner: Von der Börde an die Nordsee: Neue Schüleraustausch-Initiative zwischen Barleben und Wittmund

Ein Austauschprojekt nimmt erste Formen an. Neuntklässler sollen praxisnahe Einblicke in die Wirtschaft und neue Perspektiven für die Ausbildung erhalten.

Von Sebastian Pötzsch 10.12.2025, 09:00
Der Barleber Schulleiter Nils Töpfer (links) führt seinen Kollegen Hans Brügmann (Mitte) und Bürgermeister Rolf Claußen aus Wittmund durch die Räumlichkeiten der Gemeinschaftsschule Barleben, um Eckpunkte für eine Kooperation zu erörtern. Foto: Thomas Zaschke

Barleben - Die Gemeinschaftsschule in Barleben und die Kooperative Gesamtschule Alexander-von-Humboldt in Wittmund (Niedersachsen) wollen enger zusammenarbeiten. Derzeit wird ein neues Austauschprojekt für Schüler vorbereitet. Vertreter beider Bildungseinrichtungen haben während eines Treffens die Eckpunkte einer engen Kooperation erörtert, wie Barlebens Gemeindesprecher Thomas Zaschke mitteilte. Was genau geplant ist ...