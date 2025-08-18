Festival am See Seegeflüster in Staßfurt: Dr. Motte lässt das Publikum toben

Loveparade-Mitgründer und Techno-DJ Dr. Motte war zu Gast beim zweitägigen Seegeflüster-Festivals im Strandsolbad in Staßfurt. Warum die DJ-Legende trotz ihres großen Namens mit seinem Set sogar den Veranstalter überrascht hat.