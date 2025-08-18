weather heiter
Festival am See Seegeflüster in Staßfurt: Dr. Motte lässt das Publikum toben

Loveparade-Mitgründer und Techno-DJ Dr. Motte war zu Gast beim zweitägigen Seegeflüster-Festivals im Strandsolbad in Staßfurt. Warum die DJ-Legende trotz ihres großen Namens mit seinem Set sogar den Veranstalter überrascht hat.

Von Lutz Krüger 18.08.2025, 05:56
Sein Publikum gepackt hat Techno-DJ Dr. Motte beim Seegeflüster in Staßfurt. (Foto: Lutz Krüger)

Staßfurt. - Chris Peterka hat mit seiner achten Auflage des Seegeflüster-Festivals – kurz SGF Open Airs – auf dem Gelände des Strandsolbades in Staßfurt das Publikum mitgerissen.